Capaccio Paestum: domani i cast per il sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù”

Il Cilento si prepara a diventare il set cinematografico di un Natale d’eccezione. A fine ottobre, infatti, inizieranno le riprese del sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù”, una commedia che promette di far ridere e riflettere, mescolando tradizione e modernità.

Il film, prodotto da Attori per Caso e diretto da Lucio Ciotola e Luca Landi, ha nel cast Davide Marotta, Antonella Morea, Salvatore Misticone e tanti altri personaggi del cinema italiano. La trama è un mix di comicità e riflessioni sulla società contemporanea: un Babbo Natale tutto cilentano, con le sue tradizioni e le sue bizzarrie, si trova a dover affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale che minaccia di sostituirlo nel suo ruolo.

Un’opportunità per tutti

E per chi volesse far parte di questa avventura cinematografica, c’è una buona notizia: domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 13, si terranno i casting presso la Casa Canonica di Capaccio Capoluogo. Sono aperte le candidature per attori e comparse di tutte le età, dai 6 agli 80 anni. Un’occasione unica per vivere l’emozione del set e condividere l’esperienza con professionisti del cinema.

Un omaggio al Cilento

“Santa Claus ‘Nzallanù 2” non è solo un film comico, ma anche un omaggio al territorio cilentano. Le riprese si svolgeranno interamente nei suggestivi borghi del Cilento, valorizzando le bellezze paesaggistiche e le tradizioni locali. Il film, infatti, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e il supporto delle associazioni locali “Capacciamm” ed “Hermes”.