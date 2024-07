Vallo della Lucania, “Casting da cani”: una giornata in passerella per gli amici a 4 zampe

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale e ricreativa Lino’s Production col patrocinio del Comune di Vallo della Lucania ed in collaborazione con le Associazioni Fare Ambiente ed Interact di Vallo.

Una domenica dedicata agli amici a 4 zampe che vedrà gli stessi sfilare a guinzaglio coi loro padroni . L’appuntamento è per le ore 18.00 a Largo Mons. Alfredo Pinto. I vincitori saranno decretati da una giuria di bambini. L’iscrizione è di 5 euro. La quota delle iscrizioni sarà devoluta ai cani meno fortunati in stallo alle Fiere di Vallo.

La festa è aperta a tutti i cani e prevede una giornata di socializzazione tra gli amici a quattro zampe che presenzieranno all’evento: non mancheranno gadget e croccantini, offerti da Ayoka del Gruppo Infante, in aggiunta saranno dotati di microchip gratuito “fido” che ne saranno sprovvisti ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, sarà possibile adottare un pelosetto adesso in stallo temporaneo presso le Fiere di Vallo .