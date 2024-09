Capaccio Paestum: dolore e commozione per l’ultimo saluto al giovane Vincenzo Mucciolo

Una folla silenziosa e commossa ha accompagnato, per l’ultimo, saluto il feretro di Vincenzo Mucciolo, il 19enne originario di Capaccio Paestum che ha perso la vita nella notte di sabato 31 agosto all’incrocio tra via Marittima e via Poseidonia in un violento incidente stradale.

La ricostruzione

Vincenzo, benvoluto e stimato da tanti, stava rientrando a casa dopo il suo turno di lavoro presso un noto lido balneare. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale, le indagini sono ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Agropoli guidata dal Capitano Colella. Vincenzo stava facendo rientro a casa sulla sua moto e mancavano pochi metri al suo arrivo presso l’abitazione, ma non è chiaro perché è tornato indietro, forse per recuperare qualche oggetto dimenticato sul posto di lavoro.

Emergono nuovi dettagli

Questa mattina, i Carabinieri hanno rinvenuto lo zainetto che aveva con lui lungo la strada dove è avvenuta la tragedia, in località Laura, dove al suo interno hanno ritrovato anche il cellulare. In tanti lo ricordano come un ragazzo gentile, un lavoratore, sempre sorridente. Aveva frequentato l’istituto alberghiero della zona e il suo sogno, probabilmente, era di affermarsi nel mondo della ristorazione.

Ad attendere il feretro all’uscita della chiesa Madonna di Loreto in località Laura, i tanti parenti e conoscenti che gli volevano bene. Nelle mani degli amici più cari stretto un manifesto: “Ciao Vicky, la tua risata è il tuo sorriso erano contagiosi. Porteremo per sempre con noi il ricordo dei nostri momenti insieme“.