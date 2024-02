Capaccio Paestum, Caramante: “Lavoriamo a liste civiche per costruire un’alternativa valida all’attuale amministrazione” | VIDEO

In vista delle future ed imminenti elezioni comunali di Capaccio Paestum, fissate per il prossimo giugno, Carmine Caramente già consigliere comunale in passato, sta da alcuni mesi lavorando per la costituzione di liste civiche alternative all’amministrazione Alfieri.

Al momento l’ex consigliere lavora per la creazione di due liste: Avanti Capaccio Paestum e Su La Testa.

Le parole di Caramante

“Da luglio scorso 2023, con altri amici, altri gruppi, altre associazioni, movimenti e anche rappresentanti di partito, abbiamo costituito un tavolo permanente di lavoro denominato insieme 2024 che è appunto vuole essere una sorta di piattaforma condivisa per cercare di addivenire ad una proposta politica condivisa”, dice.

L’impegno principale della nuova colazione In questa fase è quello di realizzare innanzitutto le liste: “Per quanto riguarda il mio impegno insieme ad altri amici naturalmente, è quello di fare un tentativo, in questa fase, di creare delle liste civiche e di portare al tavolo di Insieme 2024 una proposta da sottoporre agli altri gruppi, alle altre organizzazioni, ai partiti, per poter arrivare, come ho detto proprio pochi secondi fa, ad una scelta condivisa sia dal punto di vista del cartello elettorale che, naturalmente, del candidato sindaco“.

Lavoro per una coalizione

Ancora non si conosce però il candidato sindaco della coalizione: “in questa fase per noi è un banco di prova, vuole essere un banco di prova perché non è assolutamente facile in questa fase storica e politica fare delle liste. C’è molta disaffezione però stiamo avendo riscontri molto positivi.

Diciamo che deve e vuole essere una sorta di scouting che stiamo facendo.

Per quanto ci riguarda come candidato sindaco la nostra proposta sarà chiara. Ed è individuata sulla mia persona in questa fase.

Per costruire un’alternativa valida all’amministrazione Alfieri occorre impegno costante quotidiano. Deve essere un lavoro fatto sul tutto il territorio tutti i giorni”.