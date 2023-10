Capaccio Paestum: Campionato Provinciale di Karate FIJLKAM

Domenica al Pala “Olimpia” di Capaccio Paestum si terrà il Campionato Provinciale di Karate FIJLKAM, kermesse di assoluto prestigio per gli appassionati di questa disciplina. I saluti iniziali saranno del prof. Ferdinando Polito del Dojo Poseidon di Capaccio Paestum, membro del Centro Tecnico Provinciale di Salerno organizzatore dell’evento che accoglierà oltre 300 partecipanti con le loro famiglie nella città dei templi.

Uno sport riferimento per tutti gli appassionati del territorio

Porteranno i saluti all’ evento il presidente della provincia nonché sindaco della città di Capaccio Paestum Avv.Franco Alfieri,il presidente regionale FIJLKAM M. Antonio Bracciante, il delegato provinciale M.Vincenzo Benincasa, il delegato allo sport Dott. Antonio Mastrandrea.

Le gare inizieranno alle ore 9.00 con le categorie colored sia nella specialita “kata” forme sia nel combattimento “kumite”.

Il Karate e la sua antica storia millenaria

Lo sport in particolar modo il Karate resta un punto di riferimento importante per tutti gli appassionati del nostro territorio.

Il Karate ha origine a Okinawa, l’isola principale dell’arcipelago delle Ryu Kyu, dalla fusione delle arti marziali cinesi (Kenpo), con le forme di danza e le tecniche di combattimento locali denominate Ti. Priva di risorse naturali, Okinawa divenne un importante nodo commerciale del Pacifico. in quanto situata in uno startegico crocevia a metà strada tra Cina e Giappone, non distanti dalla Corea e dal Sud Est Asiatico.

Per mantenere la regolarità dei commerci, nella seconda metà del 1300 Okinawa intraprese relazioni di vassallaggio con la Cina, accettando di pagarle tributi e la presenza permanente di una delegazione dell’Impero (le 36 famiglie) che si stabilì a Naha dal 1392. E’ probabilmente da questo momento che inizia l’introduzione delle arti marziali cinesi sull’isola.

Ferdinando Polito A.S.D Polisportiva Karate Poseidon organizzatore della tappa capaccese.