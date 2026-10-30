Cilento

Capaccio Paestum, blitz della Polizia Locale: sequestrate bici elettriche truccate

Controlli a Capaccio Paestum: la Polizia Locale sequestra mezzi elettrici modificati. Rischi, sanzioni e i pericoli dei ciclomotori fantasma.

Di:
Alessandra Pazzanese
Sequestro bici Capaccio Paestum

Nell’ambito dei servizi mirati di controllo del territorio e di potenziamento della sicurezza stradale disposti dal Comando di Polizia Locale di Capaccio Paestum, guidato dal Comandante Maggiore Dott. Antonio Rinaldi, è stata condotta un’importante operazione per contrastare la circolazione di veicoli elettrici alterati allo scopo di eludere le norme del Codice della Strada.

Nel corso dei controlli operativi, gli agenti hanno individuato e sequestrato diversi veicoli a trazione elettrica, tra cui biciclette e mezzi assimilati, pesantemente manomessi nella componentistica e nelle centraline elettroniche. I mezzi posti sotto sequestro amministrativo saranno sottoposti a visita e prova tecnica da parte della Motorizzazione Civile. All’esito degli accertamenti che ne attesteranno la trasformazione illegale in veri e propri ciclomotori non omologati, si procederà alla confisca definitiva. I veicoli sono stati affidati in custodia giudiziale al custode acquirente autorizzato.

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Il fenomeno dei “ciclomotori fantasma”: circolazione senza assicurazione e senza casco

L’operazione odierna accende i riflettori su una tendenza in forte espansione sul territorio: la diffusione di biciclette e monopattini elettrici illegalmente modificati con l’installazione di acceleratori manuali, lo sblocco dei limitatori di velocità e motori potenziati. Queste alterazioni consentono di raggiungere velocità elevate, del tutto incompatibili con la categoria strutturale di appartenenza del mezzo.

Tali modifiche trasformano di fatto i velocipedi in veri e propri ciclomotori occulti. I mezzi circolano tuttavia totalmente sprovvisti di targa, immatricolazione, revisione e copertura assicurativa RCA obbligatoria per legge. Aspetto ancor più grave per la salvaguardia della vita umana, i conducenti, spesso giovanissimi, circolano senza l’obbligo del casco protettivo e senza l’utilizzo di idonei dispositivi di sicurezza.

Statistiche sull’incidentalità e pericoli per la sicurezza urbana

I dati e i report sulla sinistrosità stradale confermano un trend di crescita preoccupante legato all’utilizzo improprio dei mezzi di micromobilità elettrica modificata:

  • Impennata degli incidenti urbani: negli ultimi anni si registra un incremento significativo dei sinistri che vedono coinvolti monopattini e bici elettriche alterate. Le dinamiche risultano spesso complesse a causa della silenziosità dei motori e della velocità inadeguata rispetto ai contesti urbani e pedonali.
  • Gravità dei traumi: l’assenza di protezioni passive, in primis il casco, unitamente alla sproporzione tra la velocità raggiunta (spesso superiore ai 35-50 km/h) e la fragilità strutturale del mezzo, provoca in caso di urto o caduta lesioni personali e traumi cranici di gravità medio-alta.
  • Esposizione economica e legale: in caso di sinistro stradale causato da un veicolo elettrico non omologato e privo di assicurazione, il conducente (o i genitori, se minorenne) va incontro a sanzioni pesantissime e a un’esposizione patrimoniale rilevante per il risarcimento dei danni arrecati a terzi.

Il Comando di Polizia Locale di Capaccio Paestum ribadisce che i controlli proseguiranno senza sosta su tutto il territorio comunale, al fine di reprimere condotte elusorie che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, dei pedoni e degli stessi utenti della strada.

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