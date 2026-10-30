Attualità

Antonio Pasquariello verso la guida della Sezione Civile a Vallo della Lucania

Il Csm indica all'unanimità il magistrato Antonio Pasquariello come nuovo Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Vallo della Lucania

Di:
Ernesto Rocco
Tribunale Vallo della Lucania

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso parere favorevole all’unanimità per la nomina del giudice Antonio Pasquariello quale nuovo Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Vallo della Lucania. La decisione segna un passaggio fondamentale per la copertura dell’incarico direttivo rimasto vacante dallo scorso marzo, a seguito del trasferimento del precedente vertice, la dottoressa Bellantoni. Il conferimento ufficiale dell’incarico diventerà esecutivo dopo la formale ratifica da parte del Plenum del Csm.

Un ritorno nell’ufficio giudiziario cilentano

Per il magistrato quarantaquattrenne, originario della provincia di Salerno, la designazione al vertice del settore civile del Palazzo di Giustizia vallese rappresenta un ritorno in un ambiente professionale già ampiamente conosciuto. Pasquariello ha infatti già prestato servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania dal 2017 al 2021, operando proprio all’interno dell’area civile prima di assumere l’incarico presso il Tribunale di Avellino.

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L’esperienza al Tribunale di Avellino e i tempi dell’insediamento

Negli ultimi anni di attività presso la sede giudiziaria irpina di Piazza D’Armi, il giudice Pasquariello si è distinto come magistrato estensore di numerose e rilevanti pronunce in materia civile. Con il completamento dell’iter amministrativo e la successiva delibera da parte dell’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, il trasferimento diventerà operativo nel giro di poche settimane, determinando il suo insediamento ufficiale nel presidio di presidenza a Vallo della Lucania.

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