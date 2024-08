Capaccio Paestum: attiva la guardia medica turistica

L’ASL Salerno ha comunicato che dal 1 agosto al 15 settembre sarà attivo il servizio di assistenza medico generica ai turisti e cittadini non residenti presso il presidio appositamente istituito in Piazza Santini a Capaccio Scalo.

L’assistenza per visite, prescrizioni di farmaci e accertamenti diagnostici, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 fino alle 20.00. Inoltre, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 08.00 alle 20.00 dei giorni festivi ci si potrà rivolgere al presidio di continuità assistenziale di Capaccio Capoluogo (tel. 0828813000).

Le prestazioni saranno gratuite per tutti i cittadini residenti in Campania. Per i cittadini non campani i servizi saranno a pagamento nella seguente misura (ai sensi della circolare Regione Campania n. 519631 del 08.06.2007): – Visita ambulatoriale 15€ – Visita domiciliare 25€ – Prescrizione farmaceutica indotta 10€