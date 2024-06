Capaccio Paestum: amministrazione punta a realizzare un asilo nido in località Licinella

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, punta alla realizzazione di un asilo nido alla località Licinella; il progetto sarà candidato all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, nello specifico Missione 4 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

L’Avviso ha come obiettivo di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni, ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni.

Sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all’ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, tutti finalizzati necessariamente alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni. Il Comune di Capaccio Paestum è stato finanziato per € 1.008.000,00. L’amministrazione comunale ha espresso così la volontà di aderire all’Avviso e candidare un progetto per la realizzazione di un asilo nido alla località Licinella, con una capienza di 42 posti.