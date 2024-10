Capaccio Paestum: al via le iscrizioni per i corsi di alfabetizzazione per stranieri

Anche quest’anno, il Comune di Capaccio Paestum, in collaborazione con il CPIA di Salerno, offre un’importante opportunità a tutti gli stranieri che desiderano imparare l’italiano e integrarsi al meglio nella comunità locale. Da questa mattina, infatti sono aperte le iscrizioni per i corsi di alfabetizzazione presso lo sportello immigrazione del municipio.

I corsi di alfabetizzazione

I corsi si svolgeranno presso la sala adiacente alla Biblioteca Erica, tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00. L’obiettivo finale dei corsi è quello di far acquisire ai partecipanti le competenze linguistiche di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER), indispensabili per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Accoglienza e integrazione

In questo modo, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum conferma il proprio impegno nell’accoglienza e nell’integrazione dei cittadini stranieri, offrendo strumenti concreti per favorire la loro partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa del territorio comunale.