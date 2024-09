Agropoli rinnova la convenzione con il CPIA di Salerno per l’istruzione degli adulti

La Giunta Comunale di Agropoli ha recentemente approvato il rinnovo della convenzione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Salerno, un passo importante per promuovere l’istruzione e la formazione degli adulti sul territorio. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze linguistiche e il conseguimento dell’obbligo scolastico per gli adulti.

Dettagli della Convenzione

La convenzione mira a garantire percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana L2, essenziali per favorire l’integrazione degli stranieri residenti ad Agropoli. Il CPIA, riconosciuto come un’istituzione scolastica autonoma, si occuperà di organizzare corsi di alfabetizzazione e programmi finalizzati al conseguimento del titolo di Licenza Media.Il Comune si impegna a supportare il CPIA in diverse modalità, tra cui:

Raccolta delle iscrizioni : Attività di raccolta e istruttoria delle iscrizioni degli stranieri presenti sul territorio.

: Attività di raccolta e istruttoria delle iscrizioni degli stranieri presenti sul territorio. Organizzazione logistica : Supporto nell’organizzazione di spazi e materiali necessari per la raccolta delle iscrizioni.

: Supporto nell’organizzazione di spazi e materiali necessari per la raccolta delle iscrizioni. Diffusione delle informazioni: Collaborazione nella pubblicizzazione delle attività scolastiche e nella comunicazione con l’utenza.

Rilevanza Sociale

Questa iniziativa non solo mira a soddisfare l’obbligo scolastico, ma rappresenta anche un’importante opportunità per migliorare le competenze linguistiche degli adulti, contribuendo così alla loro integrazione sociale e lavorativa. L’apprendimento della lingua italiana è considerato un elemento cruciale per l’inclusione dei cittadini stranieri e per il rafforzamento del tessuto sociale locale.