Al via corsi di lingua italiana per adulti a Castellabate

Via libera a corsi di lingua italiana per adulti nel comune di Castellabate. L’Ente, guidato dal sindaco Marco Rizzo, ha approvato uno schema di convenzione con il CPIA di Salerno, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

Corsi per adulti a Castellabate: l’iniziativa

L’obiettivo è garantire lo svolgimento di attività di formazione e istruzione in età adulta. Si tratta di due corsi: uno di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolto sia ad adulti che non hanno conseguito la licenza media che stranieri, al termine del quale è conseguibile un attestato in lingua italiana di livello A1-A2 del Quadro Comune Europeo delle lingue. L’altro servirà per il conseguimento del diploma di licenza media. Un’importante opportunità formativa che viene data a tutti coloro che intendono apprendere la lingua italiana.

Le dichiarazioni

“Per noi è di fondamentale importanza promuovere e favorire l’attività di formazione e alfabetizzazione della nostra popolazione adulta e straniera. Saremo sempre favorevoli a questo tipo di attività istruttive e formative per i meno giovani e stranieri. Pertanto invito gli interessati ad iscriversi per poter avviare il corso quanto prima” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Si tratta di un’opportunità sia per coloro che non hanno potuto frequentare la scuola e vogliono ora perfezionare e approfondire la loro conoscenza della loro lingua madre sia per i tanti stranieri che vorrebbero apprenderla conseguendo anche il relativo attestato. Garantire pari opportunità a tutti significa impegnarsi perché tutti abbiano le medesime possibilità senza alcuna distinzione: e noi continueremo a lavorare per questo” dice l’assessore Marianna Carbutti.