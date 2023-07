Capaccio, morte Luca Canale: disposta autopsia

Non è stata liberata la salma di Luca Canale, il 45enne di Agropoli deceduto nella notte di domenica a seguito di un incidente stradale in località Licinella a Capaccio Paestum. La Procura ha disposto l’esame autoptico sul corpo dell’uomo, la cui salma resta sotto sequestro presso l’ospedale di Eboli. Il 45enne era a bordo di un Piaggio Beverly che si è scontrato con una Lancia Ypsilon guidata da un giovane di Altavilla Silentina.

I rilievi dei Carabinieri e le ipotesi sulle cause dell’Incidente

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Da comprendere la dinamica del sinistro, se possa essere dovuta ad una manovra azzardata lo rivelerà l’indagine.

Tragedia e indagini: ascolto dei testimoni per giungere alla Verità

Luca Canale è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell’auto e gli altri passeggeri sono rimasti illesi nonostante il violento impatto. Al momento, le indagini sono focalizzate sull’ascolto dei testimoni oculari e sull’analisi dei dati raccolti dai militari per confermare o smentire le ipotesi sulle cause dell’incidente.

La Procura cercherà di chiarire se vi siano state distrazioni, disattenzioni o altre circostanze che abbiano portato a questa tragedia.

Ieri ancora incidenti

Ieri si è verificato un altro incidente stradale, questa volta tra uno scooterista e un automobilista. Il centauro, un 52enne capaccese, è rimasto ferito in seguito allo scontro nell’intersezione tra Viale della Repubblica e Via Quistione II. L’ambulanza ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania, dove gli accertamenti hanno evidenziato numerose fratture, anche scomposte.

Un incidente si è verificato anche in località Fonte di Roccadaspide.