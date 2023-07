Capaccio, in vigore la ztl sulla tratta stradale di via Nettuno fino al 4 settembre

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, intende attivare la Zona a Traffico Limitato tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto 2023, periodi in cui si registra in detta località, in particolar modo nelle ore serali, un notevole aumento della circolazione veicolare e pedonale; la ztl resterà in vigore fino al prossimo 4 settembre.

La ztl a Capaccio Paestum

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno adottare i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla regolamentazione della circolazione veicolare ed al mantenimento dell’ordine pubblico, con l’ istituzione di una Zona a Traffico Limitato sulla tratta stradale di Via Nettuno (S.P. 189) nei pressi della Villa Comunale Sant’ Anna.

La ztl è attivata dall’intersezione della stessa con Via Poseidonia in avanti verso il mare fino all’altezza dei civici 56/58 nei pressi dell’intersezione con la bretella retrostante le attività commerciali (altezza Ristorante la Capannina). In tale area è istituito un divieto di transito nei seguenti giorni ed orari: tutti i giorni dalle ore 20,00 fino alle ore 02,00 del giorno seguente.

Le informazioni utili per i residenti

Sono esonerati dall’osservanza del divieto di circolazione all’interno di detta area, auto e motoveicoli dei residenti, solo per raggiungere i propri cortili o autorimesse, con esclusione della sosta, i veicoli a servizio delle persone invalide, i veicoli della società addetta alla pulizia della strada e alla rimozione dei R.S.U, polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio di emergenza). Eventuali permessi di circolazione e sosta in deroga alla presente disciplina, potranno essere concessi dal Comando Polizia Municipale per motivate e documentate esigenze.

Dalle ore 20,00 fino alle ore 02,00, orario di istituzione della Z.T.L. su Via Nettuno, Via Ermes diventa strada priva di sbocco, a doppio senso di circolazione e con unico accesso da Via Torre di Mare.