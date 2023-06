A Trentinara al via alla ztl per godere in sicurezza del borgo

E’ stata attivata il 15 giugno la Zona a Traffico Limitato a Trentinara e rimarrà in vigore fino al 15 settembre. La misura, attivata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Carione, si è resa necessaria per garantire ai cittadini e ai visitatori un ambiente ottimale, sicuro, poco trafficato e quindi più vivibile anche in previsione del grande afflusso turistico di cui, specie nei mesi estivi, gode la zona.

Le Ztl a Trentinara

Le ztl sono state istituite in diversi punti strategici del paese come la piazza, le vie del centro storico e l’area della terrazza.

Nei giorni lavorativi saranno attive delle 21:00 di sera alle 6:00 del mattino. Nei giorni festivi e prefestivi le ztl saranno attive dalle 10:00 alle 13:00 del mattino e dalle 16:00 in poi.

Le informazioni utili per i residenti

I residenti potranno accedere alle ztl richiedendo un apposito pass alla Polizia Municipale che, per loro, sarà di colore verde. Con questo pass potranno parcheggiare negli stalli anche all’interno delle ztl; le persone che avranno necessità di transitare nelle ztl come i turisti bisognosi di scaricare i propri bagagli presso le strutture alberghiere, potranno dotarsi, invece, di un pass di colore giallo che gli consentirà di transitare, ma non di parcheggiare. Per le esigenze temporanee, infine, saranno consegnati dei pass rossi che permetteranno di poter entrare nella zona ztl per un numero limitato di ore.

Le novità

La vera novità di quest’anno, tuttavia, è che per garantire il massimo rispetto delle regole è stata installata una telecamera che sorveglierà gli ingressi nelle ztl confrontando i dati delle auto rilevati con i dati degli aventi diritto inseriti, al momento della richiesta del pass, nell’apposito software. In questo modo si consentirà alle autorità preposte di individuare gli eventuali ingressi non autorizzati e sanzionare i contravventori.