Dal 3 al 5 maggio il Comune di Capaccio Paestum ospiterà la 37esima edizione de “il Fanciullo e il Folklore”. L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, è rivolto alle nuove generazioni, e si pone come obiettivo quello di trasmettere nel futuro le tradizioni popolari che caratterizzano, in forme e in modi differenti, le culture dei diversi territori di appartenenza.