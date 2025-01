Capaccio Capoluogo, in centinaia per la “Marcia della Pace”: le interviste

Sono arrivate centinaia di persone e tantissimi bambini, sabato pomeriggio, a Capaccio Capoluogo per la tradizionale “Marcia della Pace“, un evento consolidato nel tempo e organizzato dall’Azione Cattolica.

Una manifestazione sentita e partecipata

Quest’anno, il tema scelto per la manifestazione è stato “La pace in azione”, un invito a riflettere sull’importanza di costruire insieme un mondo più giusto e solidale. Tante persone provenienti dalle parrocchie della Diocesi di Vallo della Lucania hanno accolto il Vescovo, Monsignor Vincenzo Calvosa che ha marciato con loro. Il lungo corteo colorato, con bandiere della Pace e cartelloni riportanti disegni e messaggi di solidarietà, è partito dalla Casa Canonica di Capaccio Capoluogo, dove i presenti hanno partecipato ad un vero momento di festa tra musica e applausi, si è fermato presso il grande spiazzale del Comune per poi riprendere il cammino e raggiungere la chiesa di San Pietro Apostolo.

“Siete tanti e così uniti e vorrei far vedere questo momento, con voi tutti, ai potenti della Terra affinché capissero l’importanza della Pace” – ha detto Sua Eccellenza Calvosa – dinanzi ad una folla di bambini festante. L’evento si è concluso con la celebrazione di Monsignor Calvosa che ha invitato tutti a riflettere sull’importanza di farsi costruttori di un presente e di un futuro di pace.

Ai microfoni di InfoCilento, il parroco di Capaccio Capoluogo, Don Mimmo De Vita, Itala Ianniello, collaboratrice, insieme a tante altre volontarie, per l’organizzazione della giornata e Monsignor Vincenzo Calvosa che ha lasciato il suo messaggio di Pace.