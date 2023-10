Cannalonga: ok ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio via Fiera

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, programma interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio; l’Amministrazione Comunale ha ricevuto risorse dal Ministero dell’Interno. Il decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegnano ai comuni per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

Il progetto di Cannalonga

L’Ente ha approvato, pertanto, il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione Località Maddolani – Piano d’Orria – Via Carmine – Viale degli Ulivi – Via Selicata e Messa in sicurezza edificio comunale Via Fiera” per un importo complessivo di € 50.000,00.

Anche per la annualità 2023 il contributo attribuito, con decreto ministeriale, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, per il Comune di Cannalonga è pari a €50.000,00. Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Notevoli i vantaggi energetici

Il centro cilentano già in passato aveva avviato lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio comunale. Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi.

A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi. Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali. L’efficientamento energetico rappresenta per Cannalonga, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.

L’amministrazione Comunale punta così alla realizzazione di un progetto di efficientamento energetico su diverse aree comunali e di messa in sicurezza dell’edificio comunale in via Fiera , al fine di poter accedere al contributo del Ministero dell’Interno.