Messa in sicurezza della mensa scolastica di Omignano Scalo: ok al progetto

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica e allestimento mensa scolastica scuola primaria Omignano Scalo” , nell’importo complessivo di 260 mila euro. L’Ente cilentano aveva candidato il progetto in questione, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di candidature per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.

Il progetto

Il progetto presentato dal Comune di Omignano, rientra nella Missione 4 del Pnrr, che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; nello specifico attinge dall’investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

L’avviso indetto dal Ministero dell’istruzione intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i conviti.

Fondi Pnrr per riqualificare mense scolastiche

L’investimento “mense” prevede un potenziamento degli spazi, con la costruzione di nuove mense o la riqualificazione di quelle esistenti. Esso è sinergico rispetto al piano di investimento “Estensione del tempo pieno“: per aumentare l’offerta di istruzione a tempo pieno occorre, infatti, partire proprio dalla maggiore disponibilità di strutture, a iniziare dalle mense e poi dalle strutture per lo sport.

Infatti, con l’estensione del tempo pieno, si punta a determinare un incremento dell’offerta formativa e a rafforzare il contrasto alla dispersione scolastica. L’allungamento dell’orario scolastico, con il ripensamento dell’offerta formativa durante l’intera giornata e l’introduzione di attività volte a rafforzare le competenze trasversali, favorisce il contrasto all’abbandono. L’apertura delle scuole al pomeriggio permette di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione.