Campionato Eccellenza Girone B, 25esima giornata: il focus

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza Girone B, torna a sorridere l’Agropoli, sconfitte per Calpazio e Sapri.

L’Us Agropoli

L’Us Agropoli ritrova i tre punti al “Guariglia” superando per 2-1 la Pro Sangiorgese, dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa bastano sette minuti ai delfini per mettere in discesa l’incontro, prima Sannia A. di testa sugli sviluppi di corner sigla la rete dell’ 1-0, poco dopo arriva il raddoppio con Corado in tap-in, l’Agropoli avrebbe la possibilità più volte di chiudere l’incontro sul 3-0, ma sia il portiere ospite che l’egoismo di Rabbeni non permettono ai delfini di siglare la terza rete. Nel finale arriva anche il classico goal dell’ex siglato da Grande che stabilisce il risultato sul definitivo 2-1.

La Calpazio

La Calpazio dopo un primo tempo shock, dove va in svantaggio dopo pochi minuti sugli sviluppi da corner e poi alla metà della prima frazione arriva l’eurogoal di Pisani che fissa il risultato sullo 0-2. Nella ripresa mister Santosuosso prova a modellare un po’ la sua squadra per rientrare in partita, ma il goal di Chiacchio arriva troppo tardi. Termina così l’incontro sul 1-2.

Il Sapri

Il Sapri sul campo della capolista viene travolta per 3-0, dopo un primo tempo in cui gli uomini di mister Graziani sono riusciti a mantenere il parziale sullo 0-0, nella ripresa Cassandro Sbordone e De Sio in quindici minuti indirizzano l’incontro fino al 3-0 finale.Insomma week end agrodolce per il cilento.

Risultati

Città di Solofra – Faiano 4-2

Giffoni – Buccino 1-0

Castel San Giorgio – Santa Maria La Carità 3-0

S. Antonio Abate – Cervinara 1-2

Avellino – Salernum Baronissi 0-0

Agropoli – Pro Sangiorgese 2-1

Apice – Costa D’Amalfi 1-2

Calpazio – Scafatese 1-2

Sarnese – Sapri 3-0

Classifica

Sarnese 60

San Giorgio 50

Scafatese 48

Costa D’Amalfi 44

Giffoni Sei Casali 44

Buccino 38

Us Agropoli 38

Santa Maria La Carità 35

Virtus Avellino 33

Calpazio 33

Città di Solofra 27

Sapri 25

Apice 25

Audax Cervinara 25

Salernum Baronissi 25

S. Antonio Abate 23

Pro Sangiorgese 21

Faiano 11