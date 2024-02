Campionato di Eccellenza Girone B, 23esima giornata: il punto

Nella ventitreesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, finisce in parità sia il Derby del Cilento che Calpazio Santa Maria La Carità. L’Agropoli al “Mario Vecchio” nonostante la doppia superiorità numerica, non riesce a superare il Sapri, in una partita rocambolesca i delfini passano in vantaggio con Rabbeni dal dischetto, nel secondo tempo il Sapri resta in dieci e riesce a trovare la rete del pari con Iasevoli, nel finale la squadra ospite resta in doppia inferiorità numerica, ma va vicina al goal del ko sempre con Iasevoli in contropiede che a tu per tu mette il pallone largo di un soffio. Pareggio che sa di beffa per i delfini che non trovano la vittoria da quattro partite, mente il Sapri si dimostra avversaria ostica contro le grandi.

La Calpazio pareggia per 0-0 contro il Santa Maria La Carità, in una partita dove le emozioni scarseggiano, le uniche due azioni degne di nota, sono una punizione di Margiotta che termina sull’esterno della rete e una palla goal per la squadra ospite sulla quale Cappa in uscita si supera negando il goal di vantaggio al Santa Maria.

Un punto che accontenta entrambe le squadre che si sono equivalse in campo.

Risultati

Calpazio – S. M. La Carità 0-0

Virtus Avellino – Costa D’Amlfi 1-1

Castel San Giorgio – Pro Sangiorgese 1-0

Solofra – Cervinara 1-0

Agropoli – Sapri 1-1

Apice – Faiano 6-2

S. Antonio Abate – Buccino 0-0

Scafatese – Salernum Baronissi 4-0

Sarnese – Giffoni Sei Casali 2-0

Classifica

Sarnese 56

San Giorgio 47

Costa D’Amalfi 42

Scafatese 42

Giffoni Sei Casali 38

Buccino Volcei 37

Us Agropoli 35

Calpazio 32

Santa Maria La Carità 32

Virtus Avellino 31

S. Antonio Abate 26

Sapri 25

Apice 25

Città di Solofra 24

Salernum Baronissi 24

Audax Cervinara 19

Pro Sangiorgese 18

Faiano 8