Campagna: la ASD Campagna Calcio scende in campo con il lutto al braccio

La gara di sabato prossimo sarà giocata con il lutto al braccio e i calciatori in campo osserveranno un minuto di silenzio ad inizio partita. Ultima partita in casa dell’asd Città di Campagna e l’invito a partecipare è rivolto a tutti. Un momento sportivo che servirà anche per ricordare i due carabinieri morti nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 91.

Un momento di condivisione nel segno del ricordo

«Cercheremo di avere il massimo rispetto per i due giovani che orami erano entrati a far parte della nostra comunità, sempre presenti nel momento del bisogno anche disponibili al servizio durante le partite della nostra squadra.

Il cordoglio

Abbiamo deciso così di bloccare qualsiasi tifo durante la partita e qualsiasi altra iniziativa che possa essere considerata non consona al momento che la nostra città e i familiari dei due ragazzi stanno attraversando».