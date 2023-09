Camionista alla guida in stato di ebrezza: fermato dalla Polizia Stradale di Sala Consilina

E’ stato trovato in stato di ebrezza, un camionista originario di Altavilla Silentina, dagli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, guidati dal Comandante Nicola Molinari. L’uomo era alla guida del mezzo, di un’azienda di autotrasporti, e proveniente dalla Calabria era diretto verso la Piana del Sele. Nel tratto dell’A2 del Mediterraneo, compreso da Petina e Sicignano degli Alburni, ha seminato il panico tra gli automobilisti, poiché ha perso il controllo del grosso messo procedendo in modo pericoloso, facendo uno slalom tra le varie corsie dell’autostrada. E così, due automobilisti che hanno allertato la Polizia Stradale., tra cui un assessore del Comune di Sicignano degli Alburni, nell’atteso dell’arrivo degli agenti, con la loro macchina hanno cominciato a far incolonnare il traffico di automezzi pesanti e autovetture che stavano sopraggiungendo.

I soccorsi

Velocemente è giunta sul posto una pattuglia della Polizia Stradale che ha provveduto a fermare il camion all’altezza della galleria Tanagro dell’A2 del Mediterraneo.

L’autoarticolato sottoposto a sequestro

Il camionista è stato poi sottoposto all’alcool test, che ha evidenziato la presenza di 3 grammi di alcool per litro, e gli è stata ritirata la patente, mentre l’autoarticolato sul quale viaggiava è stato sottoposto a sequestro.