Camerota, scuola Calcio Polisportiva Marina 1977-Gerardo di Maio: tutto pronto per gli open day

Tutto pronto per gli open day presso la Scuola Calcio Polisportiva Marina 1977 – Gerardo Di Maio dedicati ai piccoli calciatori nati tra il 2012 e il 2020. Gli incontri, che si terranno presso il Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota, offriranno ai bambini e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere da vicino il progetto sportivo della scuola e di partecipare a sessioni di allenamento con i mister e i preparatori.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per domenica 25 agosto a partire dalle ore 18:30. Il secondo appuntamento, invece, si terrà domenica 1 settembre, sempre alle ore 18:30. Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti i bambini interessati.

Durante gli Open Day, i piccoli calciatori avranno la possibilità di scendere in campo per provare gli allenamenti e sperimentare in prima persona l’approccio educativo e sportivo della scuola calcio. Nel frattempo, i genitori potranno informarsi dettagliatamente sul progetto, sugli obiettivi della scuola e sulle modalità di iscrizione.

Le info utili

Per partecipare, i bambini dovranno recarsi al Palazzetto dello Sport in divisa sportiva, pronti per vivere un’esperienza di divertimento e apprendimento. Gli organizzatori invitano tutti i giovani aspiranti calciatori a cogliere questa occasione per iniziare il proprio percorso sportivo all’insegna dei valori educativi e della passione per il calcio.