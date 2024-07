Camerota: nasce la scuola calcio Polisportiva Marina 1977 intitolata a Gerardo Di Maio

La Polisportiva Marina 1977, storica società calcistica del panorama regionale, è orgogliosa di annunciare la fondazione della scuola calcio intitolata a Gerardo Di Maio. Questo progetto vuole rendere omaggio a un giovane calciatore che ha militato con passione e dedizione nelle fila degli arancioneri, incarnando i valori di attaccamento e amore per la maglia. Gerardo Di Maio, ricordato con affetto da tutta la comunità sportiva e dai tifosi, ha sempre rappresentato l’anima della Polisportiva Marina 1977. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso questa iniziativa dedicata ai giovani.

La Scuola Calcio si propone di essere un punto di riferimento per i ragazzi del territorio, offrendo un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Attraverso allenamenti mirati e un ambiente sano e stimolante, vogliamo trasmettere i valori che Gerardo ha sempre sostenuto: impegno, lealtà, e amore per il calcio.

«Abbiamo deciso di creare qualcosa di tangibile che potesse onorare la memoria di Gerardo nel tempo – ha dichiarato Maria Scarano, presidente della Polisportiva Marina 1977 -. La Scuola Calcio non sarà solo un luogo di formazione sportiva, ma anche un centro dove i giovani potranno apprendere importanti valori di vita, seguendo l’esempio del nostro caro Gerardo».

Le iscrizioni sono già aperte. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria della Polisportiva Marina 1977 al numero 334.1925675.