Al campo sportivo “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo la scuola calcio Vincenzo Margiotta ha organizzato un appuntamento con il giornalista e scrittore Andrea Picariello.

L’autore ha presentato il suo primo romanzo “Nudo” ed è stata, per tutti i presenti, un’occasione per discutere di temi molto vicini alle nuove generazioni come bullismo, autostima, obesità e salute.