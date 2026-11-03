Attualità

Camerota punta sulla street art: murales su scuole, campi sportivi e muri in quattro località

Approvata a Camerota la delibera n. 132: murales a Marina, Licusati e Lentiscosa su scuole, impianti sportivi e muri. Ecco tutte le aree scelte

Di:
Luisa Monaco
Camerota punta sulla street art: murales su scuole, campi sportivi e muri in quattro località

La Giunta comunale di Camerota ha approvato un progetto che individua le aree pubbliche da destinare a progetti di street art, writing e muralismo. L’obiettivo è riqualificare spazi spesso trascurati o solo funzionali, in tutto il territorio comunale: il capoluogo e le frazioni di Marina, Licusati e Lentiscosa.

Il provvedimento fissa l’elenco ufficiale dei siti che potranno ospitare opere d’arte a cielo aperto. Strutture sportive, edifici scolastici, parcheggi e muri di contenimento stradale diventeranno così il supporto per interventi capaci di unire decoro urbano ed espressione artistica contemporanea.

Leggi anche:

Punto Nascita di Sapri, vertice in Regione: il Comune chiede la tutela
Villammare in festa per la Madonna di Portosalvo: incoronate le statue con i diademi benedetti dal Papa
Marrone di Roccadaspide IGP, la siccità incide sulla raccolta: il bilancio dei produttori del Cilento

La mappa degli interventi: dove nasceranno i murales

L’amministrazione ha individuato i siti idonei incrociando le esigenze di riqualificazione con i dati catastali. Ecco come sono distribuiti sul territorio.

Camerota capoluogo. Il fulcro dell’intervento sarà il campo sportivo “I. Cammarano”, di cui sarà riqualificata la grande murata perimetrale.

Marina di Camerota. È la frazione con il maggior numero di aree candidate. I murales interesseranno:

  • le facciate del Palazzetto dello Sport;
  • i plessi delle scuole elementari e medie;
  • il Lungomare Trieste;
  • la murata del campo sportivo “Leon di Caprera”, in via delle Barche.

Licusati. L’arte urbana arriverà nel cuore del paese, con interventi nel parcheggio di via De Luca e sulla murata portante di via Cassetta.

Lentiscosa. Nel borgo collinare saranno colorate le mura perimetrali dell’edificio scolastico di via Trinta e i muri dello svincolo stradale di via Spodicella.

Rigenerazione urbana, sociale e turistica

L’iniziativa non ha solo una valenza estetica. Nelle intenzioni dell’ente, la street art è uno strumento a basso impatto economico ma ad alto valore sociale, in grado di trasformare zone grigie in punti di interesse visivo e culturale, con ricadute anche sull’attrattività turistica del territorio.

Prossimi passi: partecipazione degli artisti e finanziamenti

Con l’approvazione dell’elenco si chiude la fase di individuazione delle aree. Restano da definire, nelle prossime fasi operative, le modalità di partecipazione per writer e artisti, locali e nazionali, e l’eventuale accesso a canali di finanziamento sovracomunali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.