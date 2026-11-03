Camerota punta sulla street art: murales su scuole, campi sportivi e muri in quattro località

La Giunta comunale di Camerota ha approvato un progetto che individua le aree pubbliche da destinare a progetti di street art, writing e muralismo. L’obiettivo è riqualificare spazi spesso trascurati o solo funzionali, in tutto il territorio comunale: il capoluogo e le frazioni di Marina, Licusati e Lentiscosa.

Il provvedimento fissa l’elenco ufficiale dei siti che potranno ospitare opere d’arte a cielo aperto. Strutture sportive, edifici scolastici, parcheggi e muri di contenimento stradale diventeranno così il supporto per interventi capaci di unire decoro urbano ed espressione artistica contemporanea.

La mappa degli interventi: dove nasceranno i murales

L’amministrazione ha individuato i siti idonei incrociando le esigenze di riqualificazione con i dati catastali. Ecco come sono distribuiti sul territorio.

Camerota capoluogo. Il fulcro dell’intervento sarà il campo sportivo “I. Cammarano”, di cui sarà riqualificata la grande murata perimetrale.

Marina di Camerota. È la frazione con il maggior numero di aree candidate. I murales interesseranno:

le facciate del Palazzetto dello Sport ;

; i plessi delle scuole elementari e medie ;

; il Lungomare Trieste ;

; la murata del campo sportivo “Leon di Caprera”, in via delle Barche.

Licusati. L’arte urbana arriverà nel cuore del paese, con interventi nel parcheggio di via De Luca e sulla murata portante di via Cassetta.

Lentiscosa. Nel borgo collinare saranno colorate le mura perimetrali dell’edificio scolastico di via Trinta e i muri dello svincolo stradale di via Spodicella.

Rigenerazione urbana, sociale e turistica

L’iniziativa non ha solo una valenza estetica. Nelle intenzioni dell’ente, la street art è uno strumento a basso impatto economico ma ad alto valore sociale, in grado di trasformare zone grigie in punti di interesse visivo e culturale, con ricadute anche sull’attrattività turistica del territorio.

Prossimi passi: partecipazione degli artisti e finanziamenti

Con l’approvazione dell’elenco si chiude la fase di individuazione delle aree. Restano da definire, nelle prossime fasi operative, le modalità di partecipazione per writer e artisti, locali e nazionali, e l’eventuale accesso a canali di finanziamento sovracomunali.