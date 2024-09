Camerota: demolizione e ricostruzione per il Plesso Scolastico di Lentiscosa

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Scarpitta, ha approvato il progetto definitivo relativo alla “Demolizione e ricostruzione del Plesso Scolastico di Lentiscosa per la realizzazione di un nuovo asilo nido”, per un importo complessivo di € 2.820.000,00.

I fondi

L’Ente è stato ammesso al finanziamento dell’opera, pertanto potrà continuare l’iter per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel territorio comunale. Il Comune aveva aderito all’avviso pubblico del MIUR del 02.12.2021, finanziato nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 4 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

L’avviso indetto dal Ministero dell’Istruzione intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Un nuovo edificio scolastico a Lentiscosa

I lavori prevedono la demolizione e la ricostruzione del fabbricato secondo le più moderne tecniche costruttive e con particolare riferimento a materiali e impianti finalizzati al contenimento energetico. A tal proposito il nuovo edificio sarà NZEB – Nearly Energy Zero Building – secondo i più avanzati standard richiesti per i pubblici edifici. Inoltre previsti spazi esterni ricreativi e per la socialità e la creazione di spazi verdi e parcheggi.