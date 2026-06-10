Camerota capitale del Mediterraneo: studenti da 7 Paesi alla scoperta del territorio con il CIHEAM Bari

Il comune di Camerota si prepara ad accogliere una delegazione internazionale del CIHEAM Bari, il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, che dal 10 al 12 giugno sarà ospite del territorio nell’ambito del Master in Agricoltura Biologica Mediterranea.

La visita studio coinvolgerà studenti e professionisti provenienti da Algeria, Egitto, Bangladesh, Libano, Pakistan, Siria e Tunisia, impegnati in un percorso formativo dedicato ai temi dell’agricoltura sostenibile, della valorizzazione delle produzioni locali e dello sviluppo dei territori rurali del Mediterraneo.

La scelta di Camerota come tappa del programma rappresenta un importante riconoscimento per il territorio, che avrà l’opportunità di presentare a una platea internazionale le proprie eccellenze ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il programma: tra agricoltura biologica e la tradizionale “Lamparata”

La delegazione arriverà nella giornata del 10 giugno e sarà accompagnata in una visita presso l’azienda Donna Clara, dove incontrerà gli operatori del presidio Slow Food e potrà conoscere da vicino alcune delle produzioni identitarie del territorio.

In programma anche momenti di degustazione dei prodotti tipici e, in serata, la partecipazione alla tradizionale lamparata organizzata dalla cooperativa Cilento Blu, esperienza che consentirà agli ospiti di entrare in contatto con una delle più antiche tradizioni marinare locali.

Escursioni nell’Area Marina Protetta e Grotte Marine

L’11 giugno sarà dedicato alla scoperta della costa e dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta. Gli ospiti prenderanno parte a una gita in barca lungo il litorale camerotano, con soste nelle spiagge e nelle cale più suggestive del territorio, per poi visitare nel pomeriggio le celebri grotte marine che rendono Camerota una delle destinazioni naturalistiche più apprezzate del Mediterraneo. La giornata si concluderà con una cena tipica dedicata alla tradizione gastronomica cilentana.

La visita si concluderà il 12 giugno con la partenza della delegazione verso le successive tappe del percorso formativo.

«Accogliere studenti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo e dell’Asia significa offrire a Camerota una preziosa occasione di confronto culturale e di promozione internazionale – sottolinea l’Amministrazione comunale –. Il nostro territorio diventa così luogo di incontro tra popoli, culture ed esperienze diverse, confermando la propria vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione sostenibile delle proprie risorse naturali, agricole e turistiche».

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la presenza di Camerota all’interno delle reti internazionali dedicate allo sviluppo sostenibile, all’agricoltura biologica e alla cooperazione tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.