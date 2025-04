Camerota all’avanguardia: nuove isole ecologiche informatizzate per una raccolta differenziata più efficiente

Il Comune di Camerota ha annunciato l’entrata in funzione di quattro isole ecologiche informatizzate, realizzate in collaborazione con Sarim, segnando un importante passo avanti verso un territorio più pulito e sostenibile. Le nuove strutture sono state posizionate strategicamente in diverse località del comune per semplificare la raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti e tutelare l’ambiente.

Localizzazione e tipologia di rifiuti conferibili

Le isole ecologiche sono operative nelle seguenti aree, con specifiche indicazioni sui rifiuti accettati:

Piazza Mercato – Licusati : conferimento di pannolini e pannoloni .

: conferimento di . Parcheggio Scuole – Camerota : conferimento di pannolini e pannoloni .

: conferimento di . Via Sirene – Marina di Camerota : conferimento di piccoli elettrodomestici e componenti elettrici .

: conferimento di . Piazzale Santa Rosalia – Lentiscosa: conferimento di piccoli elettrodomestici e componenti elettrici.

Modalità di funzionamento del sistema

L’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate è semplice e tracciabile:

Gli utenti devono recarsi all’info point Sarim situato a Marina di Camerota. Presso l’info point verrà generato un codice QR personale, che potrà essere conservato su smartphone o stampato. Una volta presso l’isola ecologica, l’utente dovrà avvicinarsi e scansionare il codice QR sul lettore. Se il contenitore designato non risulta pieno, lo sportello si aprirà, consentendo il corretto conferimento del rifiuto.

Il Comune precisa che non sarà possibile conferire rifiuti qualora il cassonetto risulti pieno.

Tecnologia e controllo per un corretto smaltimento

L’amministrazione comunale ha annunciato che, a breve, tutte le isole ecologiche saranno dotate di sistemi di videosorveglianza e saranno alimentate tramite pannelli solari, in linea con l’impegno verso la sostenibilità. Un elemento cruciale del sistema è l’associazione di ogni codice QR alla specifica utenza. Questo permetterà di monitorare i conferimenti e, in caso di errori, di bloccare l’accesso al sistema.

Obiettivi del nuovo servizio

Questo servizio è specificamente pensato per rispondere a due principali esigenze della comunità:

Le famiglie con un’alta produzione di pannolini e pannoloni , offrendo un’alternativa al tradizionale sistema porta a porta.

, offrendo un’alternativa al tradizionale sistema porta a porta. I cittadini che hanno la necessità di smaltire correttamente piccoli elettrodomestici e componenti elettrici, garantendo un riciclo appropriato.

Il Comune di Camerota ha concluso il suo annuncio con un appello alla collaborazione: «Insieme, costruiamo un futuro più pulito per tutti!».