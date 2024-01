Camerota: a breve l’inaugurazione di una nuova area fitness in località Calanca

Sarà inaugurata a breve la nuova area fitness all’avanguardia situata in loc. Calanca di Camerota. Questo ambizioso progetto è stato reso possibile grazie a fondi Pnrr. Lo ha annunciato il Comune retto dal sindaco Mario Scarpitta sui propri canali social ufficiali.

La nuova area fitness

L’area fitness è dotata di moderne attrezzature per l’allenamento a corpo libero, pensate per soddisfare le esigenze di turisti e residenti desiderosi di mantenersi in forma e godere di uno stile di vita attivo. Al momento, l’area fitness è in fase di ultimazione, e gli operai stanno lavorando per garantire che tutto sia perfetto per l’apertura.

I lavori sono stati finanziati con i fondi del Pnrr , investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. L’Avviso a cui il Comune aveva aderito punta a favorire il recupero della aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

«Siamo certi che diventerà un punto di riferimento per chi ama prendersi cura del proprio benessere fisico immersi nella bellezza incontaminata del territorio», commentano da palazzo di città.

«Situata in uno dei luoghi panoramici più suggestivi del territorio, l’area fitness regalerà una vista mozzafiato a turisti e residenti che decideranno di allenarsi – aggiungono gli amministratori – Questo progetto, insieme al finanziamento ottenuto per il bike sharing, riflette il nostro impegno costante nel migliorare la qualità della vita nella nostra comunità».