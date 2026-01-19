Camerota: 22 anni di carcere per Ansel Daniel Farnetano: l’appello della famiglia

È stato condannato a 22 anni di carcere Ansel Daniel Farnetano, il 27enne italo americano, padre di Camerota e madre venezuelana, militare dell’esercito venezuelano. Il giovane, arrestato nel 2019, sarebbe uno dei prigionieri politici del governo Maduro, accusato di ribellione civile e associazione per delinquere.

L’appello alle istituzioni

Una vicenda che da tempo tiene col fiato sospeso la comunità di Camerota e soprattutto l’intera famiglia di Farnetano, preoccupata per le sorti del ragazzo al quale secondo quanto dichiarato dai familiari è stata negata la possibilità di difesa.

Da qui la necessità da parte del nonno del giovane, Vincenzo Farnetano e della sorella Anna Teresa Farnetano, di lanciare un appello alle istituzioni italiane e internazionali affinché il giovane venga finalmente liberato.”Chiediamo l’aiuto delle istituzioni italiane – affermano la sorella e il nonno del 27enne – La situazione in Venezuela è molto difficile. Mio fratello è stato condannato ingiustamente e la sua liberazione è ora difficile. Chiediamo al Ministro Antonio Tajani e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di riportare mio fratello in Italia”.