Calpazio, oggi c’è la Coppa Italia con un rinforzo in più: arriva Hassen Rekik

Novità in casa Calpazio. La formazione di Capaccio ha definito l’ingaggio dell’agropolese Hassen Rekik. L‘estroso jolly offensivo vanta diverse esperienze in Serie D. Rekik si è già aggregato al gruppo guidato da Ciro De Cesare che sta lottando per un posto nei play off.

Il curriculum

Cresciuto nell’Agropoli, Rekik ha militato anche con Ercolanese, Savoia, Gladiator, Brindisi e Lamezia. Il calciatore è stato già convocato per la gara con la Sarnese di Coppa Italia in programma oggi al campo Vaudano.