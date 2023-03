Calcio dilettanti: ecco cosa è successo nel weekend

Pari pirotecnico nel big match del campionato di Eccellenza tra San Marzano e Scafatese. Termina 3-3 la sfida al vertice con un susseguirsi di emozioni, un punto che consolida la leadership della capolista, ma allo stesso tempo dà fiducia alla Scafatese per la corsa al secondo posto.

Non ne approfitta l’Agropoli, pareggiando per 1-1 in casa con la Polisportiva di Lioni, un punto che non cambia la classifica dei delfini, ma certifica il fatto che l’Agropoli in casa non riesce più a vincere.

Nelle zone basse della classifica ottimo successo del Vico Equense per 1-3 sul campo del Sant’Agnello. Le altre pareggiano tutte non smuovendo la propria classifica.

Il campionato di Promozione

La Calpazio travolge con un netto 6-0 lo Sporting Pontecagnano e continua il proprio inseguimento alla vetta della classifica.

L’Herajon si aggiudica lo scontro salvezza con il Sapri. Tre punti utili per allungare proprio sulla diretta concorrente alla salvezza.

Altro ko per la Poseidon, superata per 1-2 dal Centro Storico Salerno, adesso la salvezza diventa un miraggio.

Prima Categoria

Le prime due della classe continuano a vincere: il Victoria Marra supera con un netto 4-0 il Real Palomonte, mentre la Pro Sangiorgese vince 1-3 sul campo difficile dell’Atletico Faiano.

Nel derby tra San Marco e Real Vatolla ha la meglio la squadra di mister Delfino, superando per 0-2 il Real Vatolla, decisiva la doppietta di Rizzo. Tre punti che lanciano il San Marco nella lotta alla promozione diretta.

Il Faraone travolge con un netto 0-5 il Rovella e prova l’inseguimento alla zona play-off.

L’Atletico Pisciotta supera facilmente l’Ascea per 0-4 e consolida la propria posizione nella zona play-off.

Vincono anche le prime tre della classe, il Real Bellizzi senza affanni super 5-2 il Pro Colliano, mentre sia Battipagliese che Campagna di misura hanno la meglio sulle rispettive avversarie, Olympica Cilento e Olevanese con il risultato di 2-1.