Calcio a 5, la Feldi Eboli saluta la Coppa Italia

La Feldi Eboli esce sconfitta dalla semifinale di Coppa Italia contro il Real San Giuseppe dopo un incontro intenso che ha visto entrambe le squadre giocare con grande determinazione. Nonostante un gran primo tempo chiuso in vantaggio, la Feldi si è spenta nella ripresa e ha subito la rimonta dei vesuviani che hanno vinto per 5-3.

Coppa Italia, la gara

Il quintetto scelto da mister Salvo Samperi, composto da Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho e Fantecele, ha iniziato la partita con grande equilibrio, ma è stato Fantecele a saltare un difensore e depositare la palla alle spalle del portiere avversario, portando la Feldi in vantaggio per 1-0. Poco dopo, Luizinho ha realizzato il secondo gol con un uno-due micidiale.

Il Real San Giuseppe ha però reagito e Duarte ha riportato in partita la sua squadra. Fantecele ha poi segnato la terza rete per la Feldi, ma Dian Luka ha riportato in partita il Real San Giuseppe a tre minuti dalla fine del primo tempo. Prima della sirena, sono stati espulsi Guilhermao e Igor.

Nella ripresa, la Feldi ha cercato di segnare la quarta rete, ma il Real San Giuseppe ha pareggiato con un calcio di punizione di Patias. La squadra gialloblù ha poi preso il controllo del gioco e ha segnato due gol in sette minuti con l’ex Pesaro, completando la rimonta e vincendo la partita per 5-3. La grande prova di Fantecele e le parate di capitan Dalcin non sono state sufficienti per la Feldi Eboli, che ha perso per la terza volta contro il Real San Giuseppe in questa stagione.

Testa al campionato

Il presidente Di Domenico e il mister Samperi dovranno lavorare sulla capacità della squadra di chiudere le partite quando ne ha l’occasione e di reggere la pressione dei grandi appuntamenti. L’obiettivo primario diventa ora quello di arrivare fino in fondo in campionato per cercare di portare a casa il bottino più grosso.