Sfuma la finale di Coppa: Feldi Eboli battuta dal Real San Giuseppe

Svanisce il sogno della Feldi Eboli di approdare alla finale di Coppa della Divisione. Al PalaCoscioni di Nocera il Real San Giuseppe ha la meglio ai calci di rigore. Ora per le volpi testa unicamente al campionato. Dalcin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, il quintetto scelto da Salvo Samperi per il derby. Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, la risposta di mister Scarpitti.

La gara di Coppa

La gara nella prima metà di tempo vive di continui capovolgimenti di fronte ma non si schioda per diversi minuti dallo 0-0. Poi arriva il vantaggio del Real San Giuseppe, su punizione concessa per fallo di Restaino. A bucare Dalcin è Dian Luka. Guilhermao per la Feldi Eboli prende in campo la gara e un minuto dopo la rete del Real, si inventa un gol clamoroso umiliando Igor: prima tiene botta sulla marcatura asfissiante del connazionale, poi lo supera con un tunnel e con freddezza non sbaglia dinanzi a Bellobuono.

Pochi minuti dopo palla recuperata da Fantecele che si lancia in contropiede spalleggiato proprio da Guilhermao che riceve sotto porta l’assist del numero 14 e insacca ancora per la sua doppietta, è 2-1 Feldi. Il Real prova a reagire con un tiro di Galletto ma l’occasione arriva su tiro libero. Infatti la spada di Damocle del limite dei falli cade sulle volpi quando proprio Guilhermao commette l’ennesimo fallo. Limite superato. Dal dischetto si presenta l’ex Patias che non sbaglia e fa 2-2.

Il secondo tempo

Nella ripresa Caponigro prima centra il palo e poi la traversa. Sugli sviluppi di un corner Luizinho si libera e riesce a trovare la conclusione, respinta da Bellobuono, ma il numero 22 ribadisce in rete. La Feldi torna avanti, è 2-3. Ad avere la chance di chiudere il match è ancora Guilhermao che sbaglia colpendo il palo e sciupando una grande occasione che avrebbe probabilmente chiuso il match. La legge è sempre quella: gol mancato, gol subito. Passano pochi secondi dall’errore del brasiliano che Patias fa 3-3, doppietta anche per l’ex Feldi.

A poco più di un minuto dalla fine, Guilhermao prova a farsi perdonare procurandosi un calcio di rigore. Dal dischetto va Venancio che non sbaglia e porta la Feldi ancora avanti. Neanche il tempo di festeggiare però, che la difesa rossoblù si fa cogliere subito impreparata e Dian Luka fa 4-4, siglando anche lui la sua doppietta personale. Si va ai supplementari.

Nell’extra time non accade nulla e arrivano i rigori. Le volpi falliscono con Vavà e Caponigro.

Sfuma così, a un passo dall’ultimo atto, uno degli obiettivi stagionali della società del presidente Di Domenico.

Il tabellino

REAL SAN GIUSEPPE-FELDI EBOLI 8-7 d.c.r. (4-4 s-t., 2-2 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, Ercolessi, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Salas, Fusco. All. Scarpitti

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Caponigro, Calderolli, Fantecele, Restaino, Sansone, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 11’19” p.t. Dian Luka (RSG), 12’20” Guilhermao (F), 13’35” Guilhermao (F), 18’58” t.l. Patias (RSG), 7’36” s.t. Luizinho (F), 18’06” Patias (RSG), 18’43” rig. Venancio (F), 19’02” Dian Luka (RSG)

SEQUENZA RIGORI: Venancio (F) gol, Dian Luka (RSG) gol, Guilhermao (F) gol, Patias (RSG) gol, Fantecele (F) gol, Santos (RSG) sbagliato, Vavà (F) sbagliato, Cesaroni (RSG) gol, Caponigro (F) sbagliato, Salas (RSG) gol

AMMONITI: Guilhermao (F), Calderolli (F), Restaino (F), Igor (RSG), Caponigro (F), Patias (RSG)

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Pozzobon (Treviso), CRONO: Emilio Romano (Nola)