Calcio a 5: la Feldi Eboli batte il Ciampino al PalaSele

La Feldi Eboli ha conquistato una importante vittoria contro il Ciampino Aniene nell’ultimo incontro prima della sosta per le Nazionali, chiudendo il mese di febbraio con tre punti preziosi. La partita, disputata al Palasele, è terminata con il punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa, nonostante un avvio difficile e una forte resistenza degli avversari.

La gara

Nella prima metà del tempo, il Ciampino Aniene è riuscito a contenere gli attacchi della Feldi Eboli, ma gli uomini di Salvo Samperi hanno poi preso il sopravvento grazie alla loro tecnica e ai loro colpi. Guilhermao ha avuto un’occasione per segnare, ma il palo gli ha negato la gioia. Tuttavia, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Calderolli ha trovato la giocata vincente, superando il portiere avversario con uno scavetto. Poco dopo, Fantecele ha saltato un paio di difensori e ha segnato il secondo gol della Feldi Eboli.

La ripresa

Nella ripresa, il Ciampino Aniene ha cercato di recuperare il risultato e ha colpito due volte i pali, ma Dalcin è stato insuperabile. A metà del secondo tempo, Calderolli ha avuto un’altra occasione per segnare, ma ha fallito da pochi passi.

Successivamente, il Ciampino Aniene ha giocato la carta del portiere di movimento, ma la Feldi Eboli ha trovato il terzo gol con Venancio su calcio piazzato. Gli ospiti hanno riaperto il match a tre minuti dalla fine con Portuga, ma la Feldi Eboli ha tenuto duro fino alla fine.

Con questa vittoria, la squadra di Salvo Samperi ha guadagnato tre punti preziosi e ora si godrà un po’ di riposo prima del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. La prossima sfida sarà contro L84 in trasferta, seguita dal derby contro la Sandro Abate Avellino.

Il tabellino

FELDI EBOLI-CIAMPINO ANIENE 3-1 (2-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Selucio, Vavà, Calderolli, Fantecele, Baroni, Restaino, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Thorp, Richar, Joao Salla, Portuga, Montagna, Liberti, Diaz, Ferretti, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All. Ibañes

MARCATORI: 14’15” p.t. Calderolli (F), 16’55” Fantecele (F), 12’58” s.t. Venancio (F), 15’39” Portuga (CA)

AMMONITI: De Filippis (CA), Vavà (F), Venancio (F), Baroni (F)

ARBITRI: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Elio Simone (Napoli)