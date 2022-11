Calcio a 5: la Feldi Eboli parla brasiliano, Sala Consilina non si ferma

Una tripletta del brasiliano Luizinho Brizzi conduce alla vittoria la Feldi Eboli, nel campionato di Serie A. Le volpi superano in rimonta per 3-2 i piemontesi del L84 e si portano a meno due dalla capolista Napoli Futsal.

Calcio a 5: Feldi Eboli batte L84. La gara

La gara si avvia su ritmi lenti, tanto da contare una sola occasione per parte nell’arco dei primi 8 minuti. Il match si sblocca solo grazie ad un calcio piazzato e a realizzarlo è sempre il solito Luizinho. La reazione degli ospiti è affidata all’ex Josiko che impegna Dalcin. Il match continua su ritmi molto bassi e sembra destinato a chiudersi così il primo tempo ma, a poco più di due minuti dal termine, Basso riesce a trovare la rete del pareggio con un tap-in sotto porta dopo la respinta di Dalcin su tiro di Cerbone. Si va al riposo sul punteggio di 1-1.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con un copione diverso e dopo pochi minuti Basso viene espulso per doppia ammonizione. Due minuti di superiorità numerica che le volpi che non riescono a sfruttare anzi, la beffa è dietro l’angolo. Infatti pochi secondi dopo aver riacquisito la parità di uomini in campo, L84 trova il gol del nuovo vantaggio proprio con Josiko in contropiede. La Feldi riesce a trovare il pareggio con un sinistro chirurgico di Luizinho, dopo uno scambio con Dalcin e Guilhermao.

Dopo un rigore sbagliato dagli ospiti, ad un minuto dalla fine del match, la magia che fa esplodere il Palasele: Luizinho prende palla a centrocampo avanza di qualche metro e nonostante fosse marcato lascia partite un sinistro violentissimo che si alza e poi scende nel sette, regalando il vantaggio alla Feldi Eboli che va sul 3-2, tripletta per un Luizinho inarrestabile che diventa con 13 gol l’attuale capocannoniere della Serie A.

Feldi Eboli ora segue a 19 punti insieme ad Olimpus Roma il Napoli Futsal che di punti ne ha invece 21.

A2, inarrestabile Sporting Sala Consilina

Nel campionato di A2 vittoria dello Sporting Sala Consilina 5 a 3 contro Manfredonia. I valdianesi riescono a ribaltare lo svantaggio subito nei primi tre minuti dal Vitulano Drugstore Manfredonia con Lupoli e Mancusi.

Il primo tempo si chiude 2 a 2 grazie al pari di Stigliano e Brunelli. Nella ripresa subito Sporting avanti con Bocca e Stigliano. Il pari di Recanses dura solo 2 minuti perché ancora Stigliano chiude il punteggio sul 5 a 3.

Lo Sporting Sala Consilina ora è primo a +7 sul Sicurlube Eegalbuto che però ha una gara in meno. 28 punti per lo Sporting, ancora imbattuto, 21 per i siciliani. La formazione di Manfredonia (insieme al Cosenza) segue a 20 punti.