Calcio a 5 femminile: alla Gelbison il derby con l’Herajon

Si è tornati in campo nel passato week-end sui parquet di calcio a 5 femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison.

Nel girone C regionale, nel gruppo B, va alla Gelbison il derby con l’Herajon. Termina 2-8 la sfida del PalaCilento di Torchiara: per le vallesi in rete D’Isabella, Borrelli, Ghita, Di Santi, doppietta, e Palumbo, tripletta. Le rossoblù di mister Orrico, dopo dodici turni, restano seconde con 24 lunghezze in graduatoria mentre le capaccesi restano ferme a 10.

Sconfitte per Salernitana e Sarno in A2

Nella Serie A2 di calcio a 5, nel girone C, passo falso per Futsal Sarno e Salernitana Femminile 1970. Le sarrastre di capitan Vicedomini, nella giornata numero 16, cedono per 7-1 contro le marchigiane del Chiaravalle, seconda forza della classe, restando ferme a 7 punti in classifica.

Non va meglio alle ragazze di mister Lanteri che perdono per 0-3 in casa, a Pontecagnano, contro il Futsal Prandone. Match sostanzialmente equilibrato con le padrone di casa imprecise davanti a Marcelli, estremo difensore ospite. A sbloccare la contesa al 9′ è Felicetti, che insacca su assist di Gasparri. Nella ripresa le locali cercano invano la via del pari prima di beccare il raddoppio di Fattori al 14′.

Inutile nel finale il tentativo di inserire il quinto di movimento che porta al definitivo 0-3, a porta sguarnita, di Felicetti.



Nel calcio ad 11 pari per la Salernitana

Nel week-end scorso non è scesa in campo la Serie C di calcio femminile. Il campionato a carattere nazionale ha lasciato spazio, infatti, agli ottavi di finale Coppa Italia, manifestazione dove già estromesse risultano Vis Mediterranea Soccer e Salernitana. Le granata però sabato sono state protagoniste del recupero della gara contro il Frosinone: termina 0-0 la sfida in terra ciociara, al Comunale di Ferentino, con le ragazze di mister Mariano Turco a muovere cosi la classifica cercando di avvicinare la zona play-out. Buona gara per Mercede e compagne che non sfigurano sfiorando il colpo per l’intera posta in palio in diverse circostanze. Il team di capitan Olivieri sale a 6 punti dopo 16 gare giocate centrando il terzo pareggio stagionale. Incrocio calabrese nella prossima giornata di terza serie con la Salernitana il Crotone e la Vis Mediterranea sul campo del Cosenza.

In Eccellenza vince la Pegaso perde la Nocerina

Nel quattordicesimo turno di Eccellenza campana passo falso per la Nocerina W, che cede 0-6 alla Grumese, che resta ferma a 7 punti. Successo in trasferta, invece, per la Pegaso che batte per 0-2 la Polisportiva Ischia tenendo il secondo posto a quota 33, a -3 dalla vetta. Per le ragazze del tecnico Dorini una vittoria targata Oprea con Paola e Karina a segno.