Cagliari, colpo giovanile dal Cilento: firma Renato Xhafa della Gelbison

Nuova esperienza per il giovane talento di scuola Gelbison, Renato Xhafa. L’attaccante classe 2011 è pronto a diventare un nuovo calciatore del Cagliari, concretizzando così il grande salto nel calcio professionistico in terra sarda.

Dalla Rappresentativa Regionale ai club di alto livello

Un traguardo prestigioso raggiunto grazie alle ottime prestazioni del ragazzo, culminate nella convocazione con la Rappresentativa Regionale Campania Under 15 per il Torneo delle Regioni. Nel corso della stagione, Xhafa è stato chiamato anche dalla Rappresentativa Nazionale, finendo sotto i riflettori dei principali club professionistici italiani.

La soddisfazione del movimento calcistico cilentano

La notizia ha suscitato grande soddisfazione in tutto il Cilento e nell’ambiente Gelbison. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù e approdato tre stagioni fa all’attività agonistica, l’attaccante si è distinto negli anni per impegno, costante crescita e risultati di rilievo.