Cadono intonaci alla stazione di Pisciotta: disposti controlli e interventi di messa in sicurezza

Un improvviso cedimento ha interessato la stazione ferroviaria di Pisciotta nella giornata di sabato, causando momenti di apprensione tra i presenti. Il distacco di intonaci dai solai si è verificato mentre una signora transitava all’interno della struttura. Non si sono registrate conseguenze gravi per la donna, che ha riportato soltanto un forte spavento ma non è stata colpita.

L’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza

L’episodio ha reso necessario un immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Gli operatori hanno eseguito un accurato controllo di staticità della struttura per escludere ulteriori cedimenti imminenti. A scopo precauzionale, le autorità hanno deciso di interdire una parte della stazione, limitando momentaneamente l’accesso anche ai locali del Bar Stazione.

Accertamenti tecnici di Rete ferroviaria italiana

Oltre alle squadre di soccorso, sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), afferenti al settore strutture, per condurre accertamenti più approfonditi sulla tenuta dell’edificio-

La stazione di Pisciotta aveva fatto registrare infiltrazioni all’interno dei locali ed erano già in corso opere di sistemazione del locale viaggiatori.