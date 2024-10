Cade la Salernitana: all’Arechi si impone lo Spezia

La Salernitana assaggia di nuovo il sapore amaro della sconfitta, dopo tre risultati utili di fila. I granata fanno una buona partita contro lo Spezia, soprattutto in impostazione, ma sono poco incisivi negli ultimi 20 metri. Infatti, le migliori occasioni arrivano con conclusioni dalla distanza. Una perla di Soleri in rovesciata e il consueto errore difensivo fissano il risultato sul 2 a 0 per lo Spezia. I liguri, dal canto loro, inanellano il nono risultato utile di fila e continuano a sognare, ad alta quota.

Il primo tempo

È una prima frazione divertente e combattuta quella tra Salernitana e Spezia. I granata fanno meglio in impostazione, ma si perdono un po’ negli ultimi venti metri. Le occasioni migliori, infatti, sono per gli ospiti con Di Serio e Rezza. Primo squillo al minuto 12’ . Verde libera il mancino dal vertice sinistro dell’area di rigore: Gori respinge a mani aperte. Palla ancora buona, Simy agisce da pivot e smarca Maggiore, che prova il piazzato, ma senza trovare la porta. I due ex non riescono a far male. I liguri cercano di rispondere con Soleri in girata, ma sono attenti Bronn e Ferrari a chiudere. Ottima combinazione sull’ala destra tra Stojanovic e Verde, i granata però si specchiano un po’ troppo e non riescono ad andare alla conclusione.

Brivido per la Salernitana alla mezz’ora. Corner per lo Spezia, una sponda manda in tilt la retroguardia granata, che si dimentica di Di Serio solissimo a pochi passi dalla porta, l’attaccante, però, grazia i padroni di casa, bucando la sfera. Altro rischio per la Salernitana al 44’. Rezza si sbarazza di Stojanovic e Soriano sulla fascia, poi si accentrane e va in porta, palla di poco a lato. Troppo leggeri i due giocatori della Bersagliera nell’occasione.

La ripresa

Inizio teso con due ammonizioni. Al 54’ Soleri stappa il match con un goal da cineteca. Respinta di Sepe su calcio d’angolo, sponda in area e la sfera si aggiusta perfetta per Soleri, che trova una chilena perfetta che si insacca alla sinistra di Sepe. L’estremo difensore granata può solo raccogliere la palla in rete. Reazione subitanea dei padroni di casa una sassata di Njoh dalla distanza, ma è ancora attento Gori a respingere. Ricorre alla panchina Martusciello, dentro Kallon per Soriano: Salernitana a trazione anteriore.

Alla mezz’ora doppia occasione per i padroni di casa. Prima ci prova Tongya dribbling al limite e bella conclusione, che esalta i riflessi di Gori. Sul corner che ne consegue a cerare il pareggio è Stojanovic con un tiro di poco a lato. La Salernitana perde un po’ il brio offensivo, al 69’ Martusciello mette ancora mano alla panchina: dentro Ghiglione e Sfait per Tello e Stojanovic. Al 72’ lo Spezia raddoppia e chiude virtualmente i giochi.

Corner di Esposito per Bertola che sale in terzo tempo e mette in rete. Ancora disattenta la difesa granata sulle pale inattive. Al 78’ la Salernitana ha l’occasione che potrebbe riaprire l’incontro, ma la sfera viene respinta dopo una mischia in area. Nel finale gli ospiti rischiano di trovare il 3 a 0 con Falcinelli, ma la palla non entra. Il totale, al triplice fischio, fa 2 a 0 per lo Spezia.