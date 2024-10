Angela Scialdone, Salernitana Femminile: “Esordio positivo, ora testa alla prima in casa”

La Salernitana pareggia nel primo turno di campionato sul parquet del Mondragone. Dopo qualche giorno dall’esordio stagionale, nel girone D di Serie B, in casa granata a parlare è stata Angela Scialdone.

Angela Scialdone: le parole della laterale della Salernitana Femminile 1970

La calcettista sul match del PalaSport sottolinea: “Ho visto una Salernitana ben organizzata che, sicuramente, è scesa in campo con la voglia di vincere. Purtroppo c’è toccato un pareggio che ci va stretto maturato anche per nostri errori tecnici e tattici che abbiamo avuto modo di rivedere ed analizzare. Nel match abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate a dovere, c’è da dire comunque che il Mondragone ha fatto la sua gara. Peccato per l’assenza di un piilastro come Simona Razza, rimpiazzata come centrale da un’ottima Maria Ponticiello”.

Per Scialdone ritorno a Salerno a distanza di 10 anni dall’ultima volta in granata. La laterale classe ’93, aggregata al gruppo di coach Orrico dopo l’ultima annata giocata con il Futsal Koine, a riguardo commenta:. “Ho ritrovato un ambiente accogliente, simile a come l’avevo lasciato, con in testa il presidente Pizzicara che ci viene incontro in tutti i modi possibili”.

Ora l’attenzione si sposta al 27 ottobre, visto il turno di sosta nel gruppo F di Coppa Italia, giorno della prima casalinga quando al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano arriveranno le siciliane del Meta Catania: Angela chiude con una battuta sull’esordio interno: “Mi aspetto un ambiente pronto a darci grande carica con tanta gente a sostenerci”.