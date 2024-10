Salernitana Femminile 1970: esordio stagionale in Serie B

Si avvicina, sempre di più, l’esordio stagionale per la Salernitana Femminile 1970, inserita nel girone D di Serie B. Domenica, infatti, il quintetto caro al patron Domenico Pizzicara sarà di scena sul parquet del Lady Mondragone nella prima giornata di campionato targata 2024/2025. Prima assoluta sulla panchina granata per Vincenzo Orrico, tecnico promosso dopo l’annata scorsa vissuta da secondo di mister Lanteri.

Salernitana Femminile 1970: esordio per Vincenzo Orrico

Il neo allenatore della Salernitana, dopo le prime settimane alla guida del nuovo gruppo, ha dichiarato:

“Ci avviciniamo alla partita d’esordio dopo un bel mese e mezzo di allenamenti e sedute intense. Il gruppo in parte si è rinnovato e questo tempo è stato utile per lavorare e conoscerci meglio, ora abbiamo soltanto voglia di scendere in campo e mettere in pratica tutto ciò che abbiamo provato”.

Domenica esordio con la Lady Mondragone

Per Orrico, dopo le esperienze in Serie C, prima assoluta in panchina in un torneo nazionale. A riguardo il coach granata non nasconde un pizzico d’emozione:

“In queste settimane le emozioni sono state tante, partendo dall’annuncio come nuovo tecnico di questa Società per passare al primo giorno di ritiro. Sono sicuro che anche domenica i pensieri saranno molti, una volta scesi in campo, però, tutto passerà e la concentrazione sarà dedicata totalmente sulla gara e al bene della squadra”.

La chiusura è sulla trasferta di domenica, sfida che Orrico prende con le molle:

“Ci aspetta sicuramente una gara contro una buonissima squadra, molto preparata, con un ottimo allenatore quale Breglia. Conosco, poi, tante calcettiste del Mondragone e so che hanno qualità. Sarà una sarà partita vera e avvincente. Vincerà chi commetterà meno errori”.