Cade dal secondo piano di una casa famiglia di Agropoli: ferita giovane

Una ragazzina di circa 17 anni è caduta dalla finestra di una casa famiglia sita in prossimità della stazione ferroviaria di Agropoli – Castellabate. È accaduto poco prima delle 14:00 di oggi, mercoledì 1 marzo. Non è chiara la dinamica dell’accaduto e non si esclude che la giovane possa aver compiuto un gesto volontario forse nel tentativo di allontanarsi dalla struttura che la ospita. Quanto accaduto, però, lo chiariranno meglio le forze dell’ordine.

La dinamica

La giovane è caduta violentemente a terra dopo aver fatto un volo di oltre sei metri. Alcuni presenti e il personale della struttura, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

L’esile corpo della ragazzina è finito sul cemento della pavimentazione di una stradina che permette di accedere ad un parcheggio privato.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118. La giovane, quando è stata presa in cura dai medici, era cosciente ma presentava diverse ferite e probabilmente varie fratture.

Trasportata in codice rosso in ospedale toccherà ai sanitari occuparsi di lei ed accertare che non abbia riportato danni più gravi.