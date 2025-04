Caccia alle uova nel Cilento: un fine settimana di divertimento per tutta la famiglia

Il Cilento si prepara ad accogliere la primavera con una serie di entusiasmanti eventi dedicati alla tradizionale Caccia alle uova, offrendo alle famiglie un’occasione perfetta per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e della scoperta.

Diverse località del territorio cilentano si animeranno con iniziative pensate per i più piccoli, tra giochi, sorprese e la gioia della ricerca.

Casal Velino Marina

Venerdì 19 aprile, i Giardinetti di Via Lista a Casal Velino Marina si trasformeranno in un vivace scenario per una coinvolgente “Caccia all’Uovo“. L’evento, previsto per le ore 15:00, offrirà ai bambini l’opportunità di mettere alla prova il loro spirito di osservazione e la loro agilità nella ricerca di colorati ovetti nascosti tra il verde del parco. La partecipazione all’evento è a pagamento, garantendo un’organizzazione curata nei minimi dettagli e ricchi premi per i partecipanti.

Omignano

Sempre nella giornata di venerdì 19 aprile, ma con inizio alle ore 10:30, il Parco Giochi di Cerreta a Omignano ospiterà un’altra imperdibile Caccia alle uova. Immersi nella natura e nello spazio attrezzato del parco, i bambini potranno divertirsi a scovare le sorprese pasquali, godendo al contempo dell’aria aperta e della compagnia di altri coetanei. L’atmosfera festosa e la facilità di accesso renderanno questo evento un’ottima scelta per le famiglie della zona.

Velina di Castelnuovo Cilento

La frazione di Velina, nel comune di Castelnuovo Cilento, sarà teatro di un’ulteriore Caccia alle uova, prevista per le ore 10:00 di venerdì 19 aprile presso i Giardinetti di Velina. Questa iniziativa si distingue per la sua gratuità, offrendo a tutte le famiglie la possibilità di partecipare a un momento di gioia e condivisione senza alcun costo. I giardinetti, facilmente accessibili, rappresenteranno il luogo ideale per una mattinata all’insegna del gioco e della spensieratezza.

Agnone Cilento

Lunedì 21 aprile ad Agnone Cilento ci sarà la “Caccia al Tesoro“. Piazza Marina Nuova si trasformerà in un campo di avventura a partire dalle ore 15:00, invitando i bambini a risolvere indizi e superare piccole sfide per raggiungere il tanto agognato “tesoro”. Questo evento rappresenta un modo originale e coinvolgente per trascorrere il tradizionale lunedì di Pasquetta, stimolando la curiosità e lo spirito di squadra dei partecipanti.