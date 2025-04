Una “dolce” Pasqua per i bambini del Cilento, le iniziative degli amministratori locali

Sono tante le iniziative di associazioni e amministratori locali per i più piccoli in vista della S. Pasqua, diversi Comuni infatti hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini consegnando loro delle uova pasquali come segno di auguri per le imminenti festività.

A Lustra l’indennità di sindaco per l’acquisto delle uova

A Lustra il Sindaco Luigi Guerra ha voluto regalare un sorriso ai bambini del comune devolvendo la propria indennità per l’acquisto dei uova pasquali, un pensiero inoltre anche a quelli che studiano altrove e perfino ai nuovi nati.

“Stamattina ho vissuto un momento davvero speciale. – racconta il sindaco Luigi Guerra – Sono andato di persona nelle scuole del nostro comune per regalare a ogni bambino un uovo di Pasqua. Vedere la gioia nei loro occhi e i loro sorrisi è stata un’emozione grandissima. Perché ogni bambino merita un pensiero affettuoso in questo periodo di festa. Ho voluto che fosse un regalo da parte mia alla comunità. Per questo ho usato la mia indennità da sindaco per acquistare le uova. È un dono semplice, fatto col cuore, che dedico con affetto a tutti i bambini e alle loro famiglie. Per me la nostra comunità è come una grande famiglia, e vedere la felicità negli occhi dei bambini è la gioia più grande”.

Le altre iniziative nel Cilento

Questa mattina sono state consegnate le uova pasquali anche ai ragazzi del plesso scolastico di Laurito. “Un piccolo gesto per celebrare insieme la gioia della Pasqua e portare un sorriso a tutti i bambini. Un momento di condivisione che segna simbolicamente l’inizio della Settimana Santa: tempo di riflessione, spiritualità e comunità”, ha fatto sapere il Comune. A Ceraso, invece, sono state distribuite a tutti gli studenti delle uova di Pasqua come segno di pace e di augurio per tutte le famiglie, da parte del Sindaco e dell’intera amministrazione.

Iniziativa simile anche a Roscigno. “Anche quest’anno, con gioia e riconoscenza, abbiamo voluto donare un pensiero pasquale ai nostri piccoli della Scuola Materna, ai ragazzi della Scuola Media, ai docenti e a tutto il personale ATA, per augurare a ciascuno una Pasqua colma di serenità e sorrisi”, ha fatto sapere il primo cittadino Pino Palmieri. Ad Ogliastro Cilento, invece, il Sindaco Michele Apolito e l’Amministrazione Comunale hanno voluto regalare ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, un piccolo gesto di affetto in occasione della Pasqua. Un uovo di cioccolato per rendere ancora più speciale questa festa, portando gioia e serenità nei cuori dei piccoli concittadini.