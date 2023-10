“Caccia ai Tesori Arancioni”, la più grande caccia al tesoro d’Italia fa tappa anche nel Cilento, ecco dove

Domenica 8 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano: l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e che accompagnano i partecipanti – oltre15.000 ogni anno – sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità, custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese. Arrivata alla quarta edizione, la più grande caccia al tesoro mai vista in Italia coinvolgerà contemporaneamente 100 borghi Bandiera Arancione, pronti a proporre un percorso in 6 tappe, in grado di svelare la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze. Un viaggio unico, ispirato dalla visione che da sempre contraddistingue il Touring Club Italiano: riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere.

Le tappe in Campania

In Campania sarà possibile partecipare a Letino (CE), a Morigerati (SA) e a Sant’Agata de’ Goti (BN),dove alcune tappe saranno animate da personaggi in costumi d’epoca. In ogni borgo, una volta risolti i quesiti, verrà offerto a tutti un dono del territorio. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, adulti e bambini, ma i posti sono limitati. Per partecipare basta iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it e fare una donazione a importo libero, che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano così da permettergli di continuare la sua missione: prendersi cura dei piccoli centri nelle aree interne del nostro Paese, impegnandosi nella loro valorizzazione e accompagnandoli nel processo di rigenerazione.

Ecco come partecipare

Quest’anno, inoltre, per festeggiare insieme i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni, al momento dell’iscrizione, si potrà scaricare gratuitamente, dall’APP ”Touring in Viaggio”, la guida Borghi da vivere 2023 in formato e-book, solitamente in vendita a 11,99€.L’appuntamento con la più grande caccia al tesoro mai vista in Italia è per domenica 8 ottobre. #tesori arancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni

Per maggiori informazioni tesori.bandierearancioni.it UFFICIO STAMPA TOURING CLUB ITALIANO STUDIO TISS Tania Rao Torres Elena Schiavi, Martina Corbetta02.85.26.214 – 349.33.71.029 02.31.41.07 – 392.9289407tania.raotorres@touringclub.it mcorbetta@studiotiss.comwww.touringclub.it www.studiotiss.com

Bandiere arancioni

Sono 279 (su oltre 3.300 candidate) le piccole località dell’entroterra che, ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: marchio di qualità turistico-ambientale assegnato ai borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti, che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Sono luoghi autentici dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura del territorio.

La Bandiera Arancione porta benefici reali e tangibili (+45% arrivi e +83% di strutture ricettive in media dall’anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio “circolo virtuoso”: i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto delle aree interne del Paese. La valorizzazione è il miglior modo di tutelare un luogo quando porta beneficio sia ai cittadini sia ai visitatori: permette lo sviluppo di un’economia locale, rappresenta un’opportunità di presidio territoriale, funziona come contrasto al dissesto e all’abbandono, e favorisce l’occupazione e la rivitalizzazione di questi borghi.

TOURING CLUB ITALIANO

Touring Club Italiano è un’associazione di promozione sociale che propone ai suoi soci – destinatarie attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile