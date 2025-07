Bussentina: contro il traffico estivo, estesa presenza dei movieri

A partire da questo fine settimana e per l’intera durata del periodo estivo, la gestione del traffico sulla Bussentina subirà un’importante modifica per alleviare i disagi legati alle lunghe code.

Grazie all’interessamento del Senatore Antonio Iannone, Sottosegretario al Ministero dei Trasporti, la presenza dei movieri presso il semaforo situato nei pressi di Caselle in Pittari è stata prolungata fino alle ore 22. Questa misura mira a migliorare la fluidità della circolazione, specialmente durante le ore serali più critiche.

Dettagli della Misura e Aspettative Locali

La decisione di estendere l’orario di servizio dei movieri riguarderà tutti i fine settimana del periodo estivo, coprendo non solo le prime ore del mattino ma estendendosi fino alle ore 22. L’obiettivo primario è quello di ridurre al minimo le problematiche legate alle lunghe code, fenomeno che si intensifica notevolmente nelle ore serali di rientro del sabato e della domenica. Il Sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, ha espresso il proprio auspicio riguardo l’efficacia di questa iniziativa. “Mi auguro che questa ulteriore misura possa essere sufficiente a ridurre al minimo il disagio delle lunghe code, soprattutto nelle ore serali del rientro di sabato e domenica”, ha dichiarato il primo cittadino.

Prossimi Passi e Collaborazione Istituzionale

La situazione viaria sulla Bussentina rimane sotto stretta osservazione. Il Sindaco Nuzzo ha, infatti, specificato che qualora la misura adottata non dovesse rivelarsi sufficiente a garantire un adeguato smaltimento del traffico, è già previsto un incontro nel corso della settimana. Questo vertice vedrà la partecipazione dei vertici di ANAS e della ditta esecutrice dei lavori in corso, con l’obiettivo di individuare ulteriori e più appropriate soluzioni per affrontare la problematica. L’impegno delle istituzioni locali e nazionali rimane focalizzato sulla ricerca di interventi mirati a migliorare la scorrevolezza del traffico estivo nell’area.