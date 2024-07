Busitalia Campania: nasce “Salerno Airlink”, il servizio di trasporto tra la stazione di Salerno e l’aeroporto

Al via, da giovedì 11 luglio, Salerno Airlink, il nuovo servizio di Busitalia Campania, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che collega, in maniera veloce, diretta e sicura, la Stazione ferroviaria di Salerno con l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO – Salerno Airlink sarà operativo con 26 corse settimanali, dalle ore 6 alle ore 20 circa, in giorni e orari differenziati, adattandosi alla programmazione dei voli e offrendo un’opzione di trasporto efficiente e affidabile per i passeggeri. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti.

TARIFFE E MODALITÀ DI ACQUISTO – Il biglietto ha un costo di € 5,00 per i viaggiatori dai 6 anni in su, includendo il trasporto di un bagaglio di dimensioni massime 55x40x20 cm. Per ogni bagaglio extra large o dal secondo bagaglio in poi, la tariffa è di € 5,00. I biglietti sono già acquistabili attraverso vari canali: presso la Biglietteria Busitalia Campania e i punti vendita autorizzati; a bordo bus con carta di credito tramite il sistema Tap&Go o dal conducente, senza maggiorazione, di prezzo con possibilità di pagamento elettronico; in modalità digitale tramite l’App Unico Campania; con sistemi ad emissione istantanea con QR Code presso i punti vendita abilitati.

VIAGGIO NEL COMFORT – Gli autobus Salerno Airlink, riconoscibili dalla livrea rossa Airlink, sono pensati per residenti e turisti: oltre agli elevati standard prestazionali e al comfort di viaggio, hanno una capienza di 32 posti a sedere e un ampio bagagliaio. Questo nuovo collegamento rappresenta un passo significativo per migliorare l’accessibilità e la connettività tra la città di Salerno e il suo aeroporto. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile e l’efficienza del trasporto pubblico sono cruciali, Busitalia Campania si impegna a fornire un servizio che non solo riduce i tempi di viaggio, ma anche l’impatto ambientale.

Tutti i dettagli e maggiori approfondimenti sono consultabili su www.fsbusitaliacampania.it e sull’App Quibus Campania